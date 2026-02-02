Відключення світла в кількох областях і нестача потужностей у Києві: стан енергосистеми на 2 лютого

Через ворожі удари по об’єктах енергетичної інфраструктури частина споживачів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і Черкаській областях залишилася без електропостачання.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Він зазначив, що на пошкоджених об’єктах енергетики тривають ремонтні роботи, а енергетики вживають усіх можливих заходів для підтримки стабільної роботи об’єднаної енергосистеми.

Разом із тим у Києві та Київській області все ще фіксується дефіцит потужностей. Після нормалізації ситуації столиця зможе повернутися до прогнозованих погодинних графіків відключень.

Окрім цього, через несприятливі погодні умови понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються без світла. Аварійні бригади обленерго працюють цілодобово, відновлюючи пошкоджені лінії електропередач.

У деяких регіонах також запроваджені аварійні відключення через напружену ситуацію в енергосистемі. Коли стан мережі покращиться, споживачів переведуть на планові погодинні графіки.

Окремо Артем Некрасов повідомив про атаку російських дронів на працівників енергетичної галузі в Дніпропетровській області. Поблизу шахти «Тернівська» у Павлоградському районі був уражений службовий автобус одного з енергетичних підприємств. Унаслідок удару загинули 12 працівників шахти, ще семеро людей зазнали поранень.