ЗМІ: Віткофф відвідає Абу-Дабі для участі в переговорах між Україною та Росією

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф після поїздки до Ізраїлю планує прибути на новий раунд перемовин між Україною та Росією, що запланований на 4–5 лютого в Абу-Дабі.

За даними журналістів, 3 лютого Віткофф має прибути до Ізраїлю, а звідти вирушити до Об’єднаних Арабських Еміратів.

У столиці ОАЕ в середу та четвер він, як очікується, долучиться до чергового етапу переговорів за участю української та російської сторін.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, не планують участі в цій поїздці, однак наголошував, що присутність представників США на переговорах залишається ймовірною.