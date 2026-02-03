В Україні різко відреагували на можливе повернення Росії до міжнародного футболу

Черговий спалах суперечок довкола російського футболу: президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився за можливість скасування трирічного відсторонення російських збірних і клубів від участі в міжнародних змаганнях, введеного після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Це викликало гостру реакцію в Україні серед політиків, спортсменів та футбольної спільноти.

Інфантіно заявив, що діючі санкції не дали очікуваного результату та лише «посилили розчарування й ненависть», і запропонував розглянути питання повернення Росії до глобальних футбольних змагань, починаючи з молодіжних турнірів. Він наголосив, що спорт має бути відокремлений від політики, а участь молодих гравців могла б сприяти об’єднанню.

Однак в Україні така позиція зустріла жорстку критику та засудження. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що поки Росія продовжує вторгнення і вбиває мирних громадян, мова про повернення російських футбольних команд «не може йтися». Він підкреслив, що 679 українських дітей, які мріяли грати у футбол, ніколи не здійснять ці мрії через війну, яку веде Росія, і назвав думку президента ФІФА «ганебною та морально неприйнятною».

Українська асоціація футболу також підтримала цю позицію, закликавши ФІФА не змінювати рішення про відсторонення, доки триває війна. У заяві асоціації йдеться, що повернення російських команд ставить під загрозу безпеку та цілісність майбутніх міжнародних змагань.

Крім того, міністр спорту України Матвій Бідний, коментуючи слова Інфантіно для західних ЗМІ, назвав його висловлювання «не відповідальними» та «дитячими», підкресливши, що футбол не повинен ігнорувати реальність війни та страждання українського народу.

Проти повернення Росії виступили і футбольні чиновники в Європі: представники Європейський футбольний союз наголошують, що рішення про реінтеграцію російських збірних неможливе без політичного врегулювання конфлікту.

Дискусія навколо участі Росії у світовому футболі триває, і вона стала символом ширшого питання про роль спорту в умовах політичних та військових конфліктів. Поки що остаточного рішення щодо повернення російських команд до міжнародних змагань немає, але Україна та її союзники продовжують наполягати на збереженні санкцій як частини тиску на країну-агресора.