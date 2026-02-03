В Україні з 1 лютого відновили виплати на оренду житла для дітей ВПО та розширили інші критерії допомоги

З 1 лютого 2026 року в Україні відновлено державні виплати на оренду житла для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення ухвалив уряд у межах програми соціального захисту найбільш уразливих категорій населення. Розмір щомісячної допомоги становить 3000 гривень і спрямований на часткове покриття витрат на оренду житла.

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, рішення ухвалене з урахуванням складної соціально-економічної ситуації, триваючої війни та зростання вартості житла в багатьох регіонах країни. Особлива увага приділяється дітям-переселенцям, які залишили свої домівки через бойові дії та потребують стабільних і безпечних умов проживання.

Окрім цього, уряд підвищив граничний рівень доходу, який дає право внутрішньо переміщеним особам на отримання державної допомоги. Це означає, що більша кількість сімей ВПО зможе претендувати на соціальні виплати, навіть якщо їхні доходи зросли незначно або нестабільні. Таке рішення має на меті запобігти втраті підтримки тими громадянами, які перебувають у зоні фінансового ризику.

Соціальні служби наголошують, що підвищення граничного доходу дозволить врахувати реальні умови життя переселенців, зокрема витрати на оренду житла, комунальні послуги, лікування та навчання дітей. Виплати призначаються після подання відповідної заяви та перевірки даних про склад сім’ї і доходи.

Отримати допомогу можна через ЦНАПи, органи соціального захисту або онлайн за допомогою застосунку «Дія», що значно спрощує процедуру оформлення. Уряд запевняє, що програма залишатиметься пріоритетною й надалі, а умови її надання можуть коригуватися залежно від потреб переселенців та економічної ситуації в країні.