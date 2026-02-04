Єгипет запровадив офіційну заборону на платформу Roblox

Регуляторні органи Єгипту ухвалили рішення заблокувати доступ до ігрової онлайн-платформи Roblox у рамках заходів, спрямованих на захист дітей від можливого шкідливого контенту в інтернеті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, відповідне рішення прийняла Вища рада з регулювання засобів масової інформації, а реалізація заборони відбуватиметься спільно з Національним органом із регулювання телекомунікацій.

Детальні підстави для блокування офіційно не оприлюднили. Водночас раніше державне видання Ahram Online писало, що один із єгипетських сенаторів закликав посилити контроль над Roblox, аргументуючи це необхідністю захисту моральних та освітніх цінностей дітей, а також зниженням потенційних психологічних і поведінкових ризиків.

Раніше доступ до Roblox уже обмежували в деяких країнах, зокрема в Катарі та Туреччині.

У самій компанії Roblox наголосили, що прагнуть створювати безпечний простір для користувачів і вважають питання безпеки одним із головних пріоритетів.

Представник платформи заявив, що, попри недосконалість будь-яких систем, компанія впровадила жорсткі механізми захисту, які, за її оцінкою, перевищують стандарти багатьох інших сервісів, і продовжує інвестувати значні ресурси в розвиток інструментів безпеки.