Німеччина може розробити власну ядерну зброю разом із союзниками щодо ЄС — ситуація на стадії перемовин.

За повідомленням New York Post, Німеччина може розробити власну ядерну зброю спільно з союзниками ЄС.

German Chancellor Friedrich Merz confirmed his country is considering creating its own nuclear arsenal.AP Photo/Ebrahim Noroozi

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Берлін розглядає можливість розробки власної атомної зброї для зміцнення європейської ядерної парасольки та розширення ядерних запасів США у регіоні.

Виступаючи в четвер перед німецьким парламентом, Мерц заявив, що країна веде переговори з країнами-партнерами щодо можливості розширення ядерного потенціалу Європи, наразі єдині країни на континенті, які мають атомну зброю, — це Великобританія та Франція.

«Ці переговори ведуться», — сказав Мерц, додавши, що обговорення знаходяться лише на початковій стадії.

Нині Німеччині заборонено розробляти власну ядерну зброю відповідно до угоди «Чотири плюс два», яка дозволила Східній та Західній Німеччині возз’єднатися у 1990 році.

Як і більшість країн світу, Німеччина також є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1969 року.

Мерц заявив, що хоча Німеччина і зобов’язана виконувати певні зобов’язання відповідно до договорів, ці угоди не перешкоджають обговоренню цього питання зі своїми партнерами.

Коментарі Мерця прозвучали на тлі заяви Томаса Ревекампа, голови парламентського комітету з оборони Берліна, про те, що Німеччина цілком здатна допомогти у створенні нових ядерних озброєнь для Європи.

«У нас немає ракет чи боєголовок, але ми маємо значну технологічну перевагу, яку могли б використовувати в рамках спільної європейської ініціативи», — заявив Ревекамп німецькому телеканалу Welt TV.

Ініціатива Німеччини з’явилася після того, як минулого літа Великобританія та Франція домовилися про створення пакту про ядерне стримування для відбиття «екстремальних» загроз континенту в умовах російської агресії та побоювань, що США можуть припинити військову підтримку при Трампі.