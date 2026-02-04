У Чехії водієві трамвая, який вигнав із салону родину українців, призначили 200 годин громадських робіт

У Празі суд виніс вирок водієві трамвая, який образив і примусив залишити салон подружжя українців із дитиною. Чоловіка засудили до 200 годин громадських робіт.

Окружний суд району Прага 10 визнав Даніеля Бейвля винним у хуліганстві. Окрім громадських робіт, йому також призначили проходження програми соціального перевиховання через конфлікт із українськими пасажирами, що стався у лютому минулого року. Вирок поки не набрав чинності та може бути оскаржений.

Спочатку прокуратура інкримінувала водієві неправомірну поведінку та образи за національною ознакою — ці статті передбачали до п’яти місяців позбавлення волі.

Інцидент стався на одній із трамвайних зупинок. За даними слідства, водій виштовхав із вагона трьох українців — літню пару з онуком — супроводжуючи це образами, а також, за версією обвинувачення, вдарив чоловіка. Родина проживає в Чехії з 2022 року.

Конфлікт виник після того, як хлопчик став ногами на сидіння та постукав по скляній перегородці. У суді дідусь пояснював, що взуття дитини було чистим, оскільки його везли з дитсадка у візку, і що він зробив зауваження онукові після першого разу.

Після цього водій вийшов до пасажирів, почав робити зауваження через шум і те, що дитина стоїть на сидінні, а згодом на підвищених тонах заявив, що вони «забруднили трамвай», вимагав вийти та наголошував на їхньому українському походженні. Подію зафіксували на відео очевидці.

За словами чоловіка, інші пасажири радили їм не виходити, однак родина вирішила покинути вагон, бо дитина сильно злякалася і плакала. Після цього ледь не виникла ще одна сутичка, коли чоловік попросив жінку сфотографувати номер трамвая, що помітив водій.

Сам водій заперечує, що намагався когось ударити, і стверджує, що лише вказував пальцем.

За два роки роботи на Бейвля надходило вісім скарг від пасажирів, однак більшість із них не підтвердилися. Наразі він уже не працює водієм трамвая.

Окремо зазначається, що в Чехії також триває апеляційний розгляд справи чоловіка, якого обвинувачують у нападі на двох українок.