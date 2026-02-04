У Києві без тепла залишаються понад 1100 багатоповерхівок, до відновлення залучено понад 200 бригад — Зеленський

Станом на 4 лютого в столиці понад 1100 багатоквартирних будинків досі без опалення. Над відновленням теплопостачання працюють більш як 200 ремонтних бригад, і їхню кількість планують збільшити.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденної наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці після російських обстрілів.

За його словами, найскладніша ситуація наразі спостерігається у Києві та області, Харкові й на Харківщині, а також у Сумській і Полтавській областях. Складною залишається ситуація і в інших регіонах Центральної України, зокрема на Дніпропетровщині та Черкащині.

У Києві до робіт із відновлення теплопостачання вже залучено понад 200 бригад. За інформацією Міністерства енергетики, їхню кількість збільшать, щоб забезпечити ротацію працівників, які працюють на межі виснаження.

Президент наголосив, що по кожному будинку, який залишається без тепла, мають бути визначені чіткі строки відновлення послуги, а мешканців повинні забезпечити альтернативними можливостями обігріву та необхідною підтримкою.

Під час наради також обговорили посилення захисту Запоріжжя від дронових атак, постачання дронів-перехоплювачів та наявність підготовлених екіпажів. Відповідні доручення отримали командувач Повітряних сил ЗСУ та міністр оборони.

Окремо доповідали про ситуацію в Харкові та громадах області, на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпропетровської області, на Черкащині та Полтавщині, у Херсоні, Одесі з областю, на Донеччині, а також у Вінницькій, Чернівецькій і Житомирській областях.

Крім того, Зеленський доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко до вечора підготувати конкретні розрахунки щодо обсягів додаткової допомоги, необхідної громадам по всій країні. Також окремі завдання були визначені на засіданні Ставки.