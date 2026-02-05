Гія Гецадзе:ШІ не ліквідує професії — він витіснить посередність

Тема штучного інтелекту дедалі частіше викликає або захоплення, або тривогу. Часто можна почути побоювання, що ШІ позбавить людей роботи й кардинально змінить світ праці.

Утім, справа не лише в технологіях. Штучний інтелект не стільки знищує професії, скільки витісняє посередній підхід до роботи.

Що зникатиме насамперед

Найшвидше ШІ замінить діяльність, яка базується на:

шаблонних діях,

рутинних процесах,

механічному повторенні,

копіюванні вже створеного.

Йдеться про багато формальних офісних функцій, слабкий контент і ролі, де від людини вимагається лише виконання інструкцій без осмислення. Якщо завдання можна чітко описати алгоритмом — його здатна виконати машина.

Чого ШІ не замінить

Натомість штучний інтелект не здатен перебрати на себе відповідальність, стратегічне бачення, моральний вибір, довіру, лідерство та вплив. Саме ці якості формують справжню професійну цінність. Тож ключове питання не в тому, чи замінить ШІ людину, а в тому — яку саме людину.

Вартість зміщується від «виконавців» до мислителів

У найближчі 5–10 років найбільше цінуватимуться не ті, хто просто виконує завдання, а ті, хто:

формує рішення,

бачить систему в цілому,

бере на себе відповідальність,

мислить стратегічно,

працює в умовах невизначеності.

Це архітектори рішень, стратеги, підприємці, власники систем, люди, яким довіряють складні питання. Серед них — юристи, що вибудовують безпеку бізнесу, AI-стратеги, які трансформують компанії, переговорники та лідери, здатні вести команди.

Галузі майбутнього

Уже зараз проглядаються напрями, що формуватимуть економіку майбутнього:

інфраструктура для ШІ (дата-центри, обчислювальні потужності, корпоративні AI-рішення);

кібербезпека в умовах зростання цифрових загроз;

longevity та персоналізована медицина;

виробництво якісної та безпечної їжі;

освіта нового формату — з акцентом на мислення, а не запам’ятовування;

бізнеси, що працюють на довірі: юридичні фірми, інвестструктури, приватний консалтинг.

Формальні дипломи поступово втрачатимуть вагу, тоді як здатність аналізувати, імпровізувати й ухвалювати рішення у складних ситуаціях ставатиме ключовою.

Юристи майбутнього

Юридична сфера також змінюється. Фахівці, які лише оформлюють документи, поступово втратять актуальність. Натомість зростатиме цінність юристів, що мислять як архітектори бізнес-рішень: розуміють підприємницькі процеси, працюють із різними юрисдикціями, конструюють складні моделі та запобігають ризикам наперед.

Юрист майбутнього — це не виконавець, а стратег безпеки й розвитку бізнесу.

Порада молодим фахівцям

Замість механічного заучування варто розвивати мислення, адже світ стрімко змінюється. Важливими стають:

критичне мислення,

стратегічне бачення,

уміння чітко формулювати думки,

переконливість,

готовність брати відповідальність,

здатність створювати реальну цінність.

ШІ забере на себе рутинну працю, але не замінить людину, яка вміє мислити, приймати рішення та вести інших. Для таких людей штучний інтелект стане не загрозою, а потужним інструментом.