Китай відмовився долучатися до переговорів зі США та Росією щодо ядерного роззброєння

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін не планує брати участь у потенційних переговорах зі США та Росією стосовно ядерного роззброєння, пояснивши це значно меншим ядерним арсеналом у порівнянні з цими країнами.

Про це повідомив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, інформує Укрінформ.

За його словами, ядерні сили Китаю суттєво поступаються за масштабами можливостям Сполучених Штатів і Росії, тому на нинішньому етапі країна не бачить можливості долучитися до таких переговорів.

Водночас представник китайського зовнішньополітичного відомства наголосив, що КНР утримує свій ядерний потенціал на мінімальному рівні, необхідному для забезпечення безпеки, і не має наміру втягуватися у гонку озброєнь.

Лінь також підкреслив, що Китай послідовно підтримує підходи до ядерного роззброєння, які сприяють збереженню глобальної стратегічної стабільності.