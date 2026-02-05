Курс валют на 5 лютого: ціни на долар і євро на готівковому ринку

У четвер, 5 лютого, середній курс долара на готівковому ринку становить близько 43,20 грн, тоді як євро продають у середньому по 51,20 грн. Про це повідомляє фінансовий портал «Мінфін».

Курс долара

Станом на 17:05 середня вартість купівлі долара складає 43,16 грн, продажу — 43,07 грн.

В обмінних пунктах долар купують приблизно по 43,05 грн, а продають по 43,15 грн.

На неофіційному ринку продавці пропонують долар у середньому за 43,20 грн, тоді як купують по 43,16 грн.

У банках середній курс купівлі американської валюти становить 42,90 грн, продажу — 43,40 грн.

Курс євро

Середній курс купівлі євро — 51,20 грн, продажу — 51,05 грн.

В обмінниках європейську валюту купують у середньому по 51,05 грн, а продають по 51,20 грн.

У приватних обмінних операціях євро можна придбати приблизно за 51,20 грн і продати по 51,08 грн.

У банківських установах середній курс купівлі євро становить 50,70 грн, продажу — 51,30 грн.

Офіційний курс НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,17 грн, а євро — 51,03 грн.

Курси в ПриватБанку

ПриватБанк купує долар по 42,72 грн і продає по 43,32 грн. Євро в банку можна продати за 50,30 грн, придбати — за 51,30 грн.

Інші валюти

Польський злотий за офіційним курсом коштує 12,08 грн. В обмінниках його купують у середньому по 12,11 грн і продають по 12,23 грн.

Молдовський лей за курсом НБУ становить 2,55 грн, у пунктах обміну — близько 2,46 грн при купівлі та 2,65 грн при продажу.

Румунський лей офіційно оцінюється у 10,02 грн, в обмінниках — приблизно 9,63 грн при купівлі та 10,00 грн при продажу.

Чеська крона за курсом НБУ дорівнює 2,10 грн, а в обмінниках її купують у середньому по 1,97 грн і продають по 2,10 грн.

Прогноз на 2026 рік

У державному бюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,7 грн. Водночас економіст Олег Пендзин вважає, що Національний банк навряд чи допустить настільки суттєве послаблення гривні.

На його думку, регулятор може дозволити незначну девальвацію, однак після надходження значних обсягів фінансової допомоги від ЄС очікується стабілізація курсу поблизу 42,5 грн за долар із незначними коливаннями. Подальші прогнози, за словами експерта, залежатимуть, зокрема, від майбутнього врожаю, адже це впливає як на експорт, так і на внутрішні ціни та інфляцію.

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року сягнули 57,23 млрд доларів — це рекордний показник за всю історію.

Економіст також пояснив, що однією з причин зростання резервів є конвертація міжнародної фінансової допомоги в гривню. Водночас вимоги міжнародних партнерів щодо гнучкішого валютного курсу мають і зворотний бік: слабша гривня допомагає наповнювати бюджет, але водночас підштовхує інфляцію через подорожчання імпорту. Тож, за його словами, завдання НБУ — знайти баланс між підтримкою бюджету та стримуванням зростання цін.