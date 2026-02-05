Відновлення Дарницької ТЕЦ триватиме щонайменше два місяці — Кличко

Після російського удару по Дарницькій ТЕЦ 3 лютого понад 1100 багатоповерхових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці залишилися без теплопостачання. На відновлення пошкодженого об’єкта знадобиться не менше двох місяців.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко після обстеження об’єкта критичної інфраструктури.

Дарницька теплоелектроцентраль забезпечувала теплом частину житлових кварталів у двох районах. Уранці 3 лютого в будинках, які обслуговувала станція, злили воду з опалювальних систем, щоб запобігти замерзанню мереж.

За словами Кличка, фахівці оцінили масштаб руйнувань, зокрема пошкодження обладнання ТЕЦ, яка була однією з цілей під час атаки на столицю.

У Київській міській державній адміністрації наголосили, що до завершення ремонтних робіт подати тепло до цих будинків неможливо. Перелік адрес оприлюднили на офіційному сайті міської влади.

Для мешканців районів, які залишилися без опалення, місто розгорнуло додаткові пункти обігріву. У Дарницькому районі наразі функціонують п’ять таких пунктів, у Дніпровському — чотири, що працюють на базі мобільних котелень.

Крім того, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву в Дарницькому районі та 27 у Дніпровському. Їхні адреси опубліковані на офіційних ресурсах міської влади та служби з надзвичайних ситуацій.