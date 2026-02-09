Понад 1,4 тисячі житлових будинків у Києві досі без тепла — заява Зеленського

У столиці України понад 1400 багатоквартирних будинків залишаються без опалення, а на Херсонщині у шести населених пунктах ситуація з енергопостачанням залишається критичною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після селекторної наради щодо стану енергетики та ліквідації наслідків російських атак.

За словами глави держави, найбільш складна ситуація наразі фіксується саме в Києві. Президент наголосив на важливості надання всебічної допомоги мешканцям кожного будинку, що залишився без тепла.

Зеленський також заявив про розширення програми «пакунків тепла» у столиці. Найближчим часом обсяги допомоги мають зрости до 40 тисяч комплектів, значну частину з яких отримають кияни.

Окрему увагу під час наради приділили Херсонській області, де через постійні атаки дронів шість населених пунктів перебувають у надзвичайно складних умовах для відновлення енергосистеми. Президент підкреслив, що обласна влада має активізувати як захисні, так і відновлювальні заходи.

Крім того, було заслухано доповіді щодо ситуації в Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Львівській та Чернівецькій областях.

Президент також наголосив, що обʼєкти атомної генерації України й пов’язана з ними інфраструктура залишаються постійною ціллю для російських ударів. За його словами, це вимагає посилення захисту та активнішої взаємодії з міжнародними партнерами, аби світова спільнота не ігнорувала цю загрозу.