Британія надасть Україні 1000 багатоцільових ракет

Велика Британія оголосила про додаткову передачу Україні 1000 багатоцільових ракет для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву Міністерства оборони Великої Британії.

Йдеться про легкі багатоцільові ракети Martlet (Lightweight Multirole Missiles), які виробляються в Белфасті та можуть застосовуватися з різних платформ, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів.

У британському Міноборони зазначили, що ці ракети будуть «вкрай важливими для захисту української інфраструктури й міст від дедалі потужніших ракетно-дронових ударів РФ».