«  
  »

Британія надасть Україні 1000 багатоцільових ракет

Велика Британія оголосила про додаткову передачу Україні 1000 багатоцільових ракет для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву Міністерства оборони Великої Британії.

Йдеться про легкі багатоцільові ракети Martlet (Lightweight Multirole Missiles), які виробляються в Белфасті та можуть застосовуватися з різних платформ, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів.

У британському Міноборони зазначили, що ці ракети будуть «вкрай важливими для захисту української інфраструктури й міст від дедалі потужніших ракетно-дронових ударів РФ».

Февраль 12th, 2026 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  