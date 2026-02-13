 
Українські військові евакуювали на НРК полоненого штурмовика РФ — ним виявився громадянин Болгарії

Бійці Сил оборони захопили в полон піхотинця російської армії, який виявився громадянином Болгарії. Його доправили до точки евакуації за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК). Про це повідомили на сторінці 20 окрема бригада безпілотних систем К-2.

Полонений найманець армії РФ із Болгарії після евакуації на НРК

Іноземця взяли в полон на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Як розповів командир роти 115 окрема механізована бригада з позивним «Док», під час бойового чергування українські військові зафіксували рух у лісосмузі поблизу позицій. Згодом помітили одного військового противника, який наближався до українських укріплень. Після пропозиції скласти зброю він погодився здатися.

Український НРК вивозить полоненого окупанта із позицій, кадр із дрону

Полоненого доставили до бліндажа, де під час перевірки документів у нього виявили болгарський паспорт. Для подальшої евакуації домовилися з підрозділом НРК бригади К-2. Перед операцією військові узгодили маршрут, провели розвідку та навіть доправили роботом провізію на позиції 115-ї бригади.

Російський FPV-дрон атакує НРК із полоненим болгарином

Щоб запобігти втечі, полоненого закріпили на платформі НРК стяжками. Переміщення комплексу контролювали з повітря за допомогою безпілотника.

Під час транспортування російські військові намагалися знищити робот ударним FPV-дроном, однак евакуацію вдалося завершити успішно — полоненого передали суміжному підрозділу.

Українські бійці вивезли на НРК полоненого піхотинця армії РФ: він виявився громадянином Болгарії

Раніше повідомлялося, що українські оператори наземних роботизованих комплексів неодноразово використовували НРК для евакуації поранених і виконання логістичних завдань на передовій.

