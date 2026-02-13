Українські військові евакуювали на НРК полоненого штурмовика РФ — ним виявився громадянин Болгарії

Бійці Сил оборони захопили в полон піхотинця російської армії, який виявився громадянином Болгарії. Його доправили до точки евакуації за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК). Про це повідомили на сторінці 20 окрема бригада безпілотних систем К-2.

Іноземця взяли в полон на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Як розповів командир роти 115 окрема механізована бригада з позивним «Док», під час бойового чергування українські військові зафіксували рух у лісосмузі поблизу позицій. Згодом помітили одного військового противника, який наближався до українських укріплень. Після пропозиції скласти зброю він погодився здатися.

Полоненого доставили до бліндажа, де під час перевірки документів у нього виявили болгарський паспорт. Для подальшої евакуації домовилися з підрозділом НРК бригади К-2. Перед операцією військові узгодили маршрут, провели розвідку та навіть доправили роботом провізію на позиції 115-ї бригади.

Щоб запобігти втечі, полоненого закріпили на платформі НРК стяжками. Переміщення комплексу контролювали з повітря за допомогою безпілотника.

Під час транспортування російські військові намагалися знищити робот ударним FPV-дроном, однак евакуацію вдалося завершити успішно — полоненого передали суміжному підрозділу.

Раніше повідомлялося, що українські оператори наземних роботизованих комплексів неодноразово використовували НРК для евакуації поранених і виконання логістичних завдань на передовій.