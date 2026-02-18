Станом на 18 лютого середня ціна бензину А-95 в Україні

Середні ціни на пальне 18 лютого:

бензин А-95 преміум – 65,39 грн/л

бензин А-95 – 60,94 грн/л

бензин А-92 – 59,60 грн/л

дизельне пальне – 60,61 грн/л

автомобільний газ – 38,50 грн/л

Наявність пального на АЗС: де найдешевше, а де найдорожче

За даними «Мінфіну», бензин А-95 «преміум» представлений на заправках більшості мереж у більшості областей на підконтрольній території. Найдешевше його в середньому продають у мережі АЗС Motto — по 59,14 грн/л (Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Полтавська, Харківська та Черкаська області). Найдорожче — по 69,98 грн/л у мережі АЗС Автотранс (Полтавська область). У Луганській області цей вид пального відсутній.

Бензин А-95 можна придбати в усіх областях, крім Луганської. Найнижча середня ціна — 55,52 грн/л у мережі АЗС Укр-Петроль (Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області). Найвища — 64,99 грн/л у мережі АЗС Grand Petrol (Київська область).

Бензин А-92 відсутній у Луганській області. Найдешевше його можна придбати по 52,00 грн/л у мережі АЗС ZOG (Запорізька область), найдорожче — по 61,98 грн/л у мережі АЗС «Автотранс».

Дизельне пальне доступне майже в усіх мережах АЗС на підконтрольній території України, крім Луганської області. Найнижча ціна — 55,00 грн/л у мережі АЗС Фактор (Житомирська область), найвища — 64,99 грн/л у мережі Grand Petrol.

Прогноз щодо цін на пальне у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні зросли ставки акцизу на пальне. Якщо у 2025 році акциз на бензин становив 271,7 євро, на дизель — 215,7 євро, на LPG (газ) — 173 євро, то у 2026 році:

бензин — 300,8 євро

дизель — 253,8 євро

газ — 198 євро

Закон, ухвалений у 2024 році, передбачає щорічне підвищення ставок до 2028 року. Тоді акциз на бензин має сягнути 359 євро, на дизель — 330 євро, на газ — 250 євро.

Директор консалтингової агенції «А-95» Сергій Куюн вважає, що попри зростання податків кінцева ціна на АЗС може не змінитися через зниження світових цін на нафту і нафтопродукти. За його словами, у мереж середнього та вищого цінового сегмента подорожчання вдасться компенсувати. Водночас у дискаунтерів ціна може зрости приблизно на 1,5 грн/л.

Щодо скрапленого газу (LPG), очікується підвищення орієнтовно на 1–1,2 грн/л.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що з січня 2026 року частка ПДВ та акцизу у структурі ціни становитиме близько 42% для дизеля, 44% — для бензину та 47% — для LPG.

За ціни 63 грн/л на преміальний А-95 споживач сплатить державі майже 28 грн/л податків. Окремо враховується роздрібна маржа, яка у преміальних мережах у 2025 році в середньому становила 10–12 грн/л і, за оцінками експерта, була завищена щонайменше на 5 грн/л через ринкову владу.