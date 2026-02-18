В Україні подорожчала соняшникова олія і не тільки: що відбувається з цінами

У лютому 2026 року українці дедалі частіше помічають зростання цін на базові продукти харчування, зокрема на соняшникову олію. У супермаркетах та невеликих магазинах її вартість за останні тижні зросла в середньому на 5–15%, залежно від бренду та регіону.

За даними аналітиків аграрного ринку, подорожчання соняшникової олії в Україні пов’язане одразу з кількома факторами. Серед ключових причин — зростання витрат на логістику, підвищення цін на електроенергію та паливо, а також скорочення переробних потужностей через війну. Крім того, значну роль відіграє експортний фактор: українська олія залишається затребуваною на зовнішніх ринках, що впливає на внутрішню пропозицію.

Експерти зазначають, що ціни на продукти харчування в Україні продовжують зростати на тлі загальної інфляції. Окрім соняшникової олії, українці вже фіксують подорожчання цукру, хліба, круп та молочної продукції. Найбільше це відчувають пенсіонери та родини з фіксованими доходами.

У Міністерстві економіки заявляють, що ситуація перебуває під контролем, а різкого стрибка цін найближчим часом не прогнозують. Водночас уряд не виключає можливості додаткових заходів для стабілізації ринку соціально важливих продуктів, якщо зростання цін у магазинах продовжиться.

Аналітики радять споживачам стежити за акціями в торговельних мережах та порівнювати ціни, адже різниця у вартості соняшникової олії між магазинами може сягати 20%. За прогнозами, ціни на соняшникову олію у 2026 році залишатимуться нестабільними та залежатимуть від ситуації на фронті, врожаю та економічних умов у країні.