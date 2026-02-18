«  
  »

Весна наближається: у нацпарку «Синевир» прокинулися ведмеді

На Закарпатті у реабілітаційному центрі бурого ведмедя Національний природний парк «Синевир» частина тварин уже вийшла зі стану зимової сплячки.

Зимовий сон ведмедів - одна з основних ознак успішної реабілітації тварин Центр реабілітації бурих ведмедів Національного природного парку «Синевир» цікавий не лише як черговий туристичний об'єкт у регіоні. Проходячи реабілітацію у центрі,

Як розповідають у центрі, через відносно морозну зиму з частими відлигами деякі ведмеді не занурилися у глибокий тривалий сон, а перебували у стані напівсплячки. Ті ж, які впадали у зимове заціпеніння, періодично прокидалися у барлогах, реагуючи на зміну температури, і вже в другій половині лютого почали обережно виходити назовні.

Зимовий сон ведмедів - одна з основних ознак успішної реабілітації тварин Центр реабілітації бурих ведмедів Національного природного парку «Синевир» цікавий не лише як черговий туристичний об'єкт у регіоні. Проходячи реабілітацію у центрі,

У цей період тварини особливо потребують підтримки, тому фахівці поступово збільшують добову норму кормів. До раціону повертають зернові суміші, фрукти та інші поживні корми для відновлення енергії.

Скачать картинки Habitat beruang, стоковые фото Habitat beruang в хорошем качестве | DepositPhotos

«Найцікавіше — спостерігати, як змінюється поведінка тварин. Спочатку вони рухаються повільно, ніби розминають лапи після довгого сну. Дехто грайливо перевертає колоди та крижані брили снігу, інші гріються на сонці, а згодом поступово повертаються до активного способу життя. Разом із рухливістю повертається і апетит — головна ознака того, що організм набирає нових сил», — йдеться у повідомленні.

Февраль 18th, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  