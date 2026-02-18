Весна наближається: у нацпарку «Синевир» прокинулися ведмеді

На Закарпатті у реабілітаційному центрі бурого ведмедя Національний природний парк «Синевир» частина тварин уже вийшла зі стану зимової сплячки.

Як розповідають у центрі, через відносно морозну зиму з частими відлигами деякі ведмеді не занурилися у глибокий тривалий сон, а перебували у стані напівсплячки. Ті ж, які впадали у зимове заціпеніння, періодично прокидалися у барлогах, реагуючи на зміну температури, і вже в другій половині лютого почали обережно виходити назовні.

У цей період тварини особливо потребують підтримки, тому фахівці поступово збільшують добову норму кормів. До раціону повертають зернові суміші, фрукти та інші поживні корми для відновлення енергії.

«Найцікавіше — спостерігати, як змінюється поведінка тварин. Спочатку вони рухаються повільно, ніби розминають лапи після довгого сну. Дехто грайливо перевертає колоди та крижані брили снігу, інші гріються на сонці, а згодом поступово повертаються до активного способу життя. Разом із рухливістю повертається і апетит — головна ознака того, що організм набирає нових сил», — йдеться у повідомленні.