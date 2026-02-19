Mykhailo Zborovskyi: Cosmobet та стандарти відповідальної гри, нові ліміти українського ринку

Минулий рік пройшов під світовим гаслом боротьби з нелегальним сектором індустрії розваг. Цей тренд не оминув й Україну. Впровадження жорстких лімітів в українському iGaming секторі ознаменувало перехід до нового етапу роботи як з державою так і з клієнтами. Mykhailo Zborovskyi Cosmobet екс бенефіціар, експерт зі стратегічного розвитку iGaming продуктів зазначає: “Посилення регуляторного впливу було сприйнято неоднозначно. З одного боку важливо не допускати повернення сірого ринку, але й важливо підтримувати офіційні платформи. Оскільки існує доволі тонка меж між посиленням регуляції та надмірним тиском на бізнес”

Соціальна відповідальність – фундамент сучасної індустрії

Сучасний ринок цифрових розваг вимагає від операторів високого рівня етики. Mykhailo Zborovskyi Cosmobet наголошує, що соціальна відповідальність перестає бути просто гаслом у рекламних брошурах і стає реальним інструментом захисту. Нові правила покликані мінімізувати соціальні ризики та запобігти розвитку ігрової залежності. Держава та легальні оператори об’єднують зусилля для створення прозорої системи, де інтереси людини стоять вище за миттєвий прибуток.

До прикладу, з 2021 року діє заборона на “бонуси”, які автоматично нараховуються після втрати певної суми коштів. Такі механіки часто підштовхують клієнта до спроб негайного відіграшу, що призводить до ще більших фінансових та емоційних втрат. Світові стандарти, зокрема рекомендації асоціації EGBA (European Gaming and Betting Association), підтверджують ефективність таких обмежень для збереження ментального здоров’я користувачів.

Впровадження обов’язкових перерв під час гри дозволяє користувачеві вчасно переключити увагу та тверезо оцінити свій поточний стан. Mykhailo Zborovskyi зазначає: “Регулювання є важливою частиною для унормування української індустрії, прикладом для нас виступають законодавства Європейського Союзу.”

Механізми самообмеження: практичне впровадження норм

Технічна реалізація нових лімітів вимагає від цифрових платформ оновлення алгоритмів взаємодії з кожним клієнтом. Кожен легальний оператор зобов’язаний інтегрувати систему сповіщень та автоматичних пауз, які неможливо ігнорувати або самостійно вимкнути. Mykhailo Zborovskyi вважає, що такі заходи допоможуть зберегти основну функцію гемблінгу – розвагу. Прозорі правила гри створюють необхідну довіру від суспільства та держави.

Встановлення часових лімітів на кожну ігрову сесію без можливості швидкого автоматичного продовження.

Заборона на маркетингові комунікації, що стимулюють гру безпосередньо після програшу.

Обов’язкова багаторівнева верифікація віку гравця.

Постійний моніторинг поведінкових паттернів для виявлення ранніх ознак проблемної поведінки.

Впровадження та розвиток вже існуючих інструментів, дозволить гравцям краще контролювати власний час та розпоряджатися фінансовими ресурсами без зовнішнього тиску. Головна ціль прогресивних операторів – це захищений та задоволений клієнт, бо тільки так можна отримати постійного та лояльного клієнта.

Майбутнє iGaming, стратегічний погляд

Відмова від маніпулятивних технік утримання уваги змушує бренди конкурувати за рахунок якості самого продукту. Це стимулює розробників створювати більш цікаві та глибокі ігрові механіки, які не базуються на примітивному азарті. Mykhailo Zborovskyi прогнозує, що такий підхід призведе до глобального очищення українського інфопростору від агресивної та недобросовісної реклами. Зрілий ринок вимагає цивілізованих методів залучення аудиторії. Вже зараз ми очікуємо прогресу з наступних питань:

Суттєве підвищення рівня довіри до галузі з боку міжнародних інвесторів.

Формування нової культури відповідального споживання цифрового контенту серед молодого покоління.

Збільшення податкових надходжень до державного бюджету.

Україна сьогодні впевнено демонструє взірцеву рішучість у впровадженні найбільш прогресивних практик відповідальної гри на міжнародній арені. Це допоможе ринку позбутися застарілої стигми та стати повноцінною частиною світового сектору. Тільки через повагу до безпеки людини та її психологічного стану можна побудувати бізнес, що витримає будь-які випробування часом.