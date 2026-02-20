Командувач НГУ: Україна здатна воювати ще роками й не погодиться на територіальні поступки

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що країна має ресурси продовжувати війну протягом кількох років.

За його словами, головними завданнями залишаються збереження державної території та особового складу. Він також відкинув тезу президента США Дональда Трампа про неминучу поразку України у разі швидкого неприпинення вогню.

Півненко зазначив, що Україна прагне завершення війни, однак не ціною втрати територій. На його переконання, перемога у військовому розумінні означає повернення окупованих земель — навіть якщо для цього знадобиться багато часу.

Він підкреслив, що можливість припинення бойових дій по лінії фронту ще може обговорюватися, однак відмову від територій військове керівництво не розглядає.

Водночас генерал зауважив, що армія виконає будь-яке рішення Верховного Головнокомандувача, проте суспільство навряд чи підтримає поступки після понесених втрат.

Півненко також визнав втому населення від війни: українці хочуть її завершення, але ключовим залишається питання умов — перемир’я без територіальних втрат або неприйнятні компроміси.