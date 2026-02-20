«  
Росія вночі запустила 128 дронів і балістичну ракету: зафіксовано влучання у 14 місцях

У ніч на 20 лютого російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 128 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» й іншими БпЛА. Сили протиповітряної оборони знищили або придушили 107 із них.

РФ атакувала 128 дронами та балістикою: зафіксовано влучання на 14 локаціях

За попередніми даними станом на 08:30, ворожі безпілотники збивали на півночі, півдні та сході країни.

Ракету запустили з території Ростовської області РФ. Дрони летіли з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованої частини Донецької області. Близько 80 апаратів становили «Шахеди».

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА у 14 локаціях, ще на одній — впали уламки збитого дрона.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

