Росія вночі запустила 128 дронів і балістичну ракету: зафіксовано влучання у 14 місцях У ніч на 20 лютого російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 128 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» й іншими БпЛА. Сили протиповітряної оборони знищили або придушили 107 із них. За попередніми даними станом на 08:30, ворожі безпілотники збивали на півночі, півдні та сході країни. Ракету запустили з території Ростовської області РФ. Дрони летіли з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованої частини Донецької області. Близько 80 апаратів становили «Шахеди». Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА у 14 локаціях, ще на одній — впали уламки збитого дрона. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.