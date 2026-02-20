Росія вночі запустила 128 дронів і балістичну ракету: зафіксовано влучання у 14 місцях Втрати РФ за добу: майже тисяча військових, два танки та шість бронемашин » Угорщина спрямує 250 тисяч тонн нафти зі своїх резервів на внутрішній ринок Угорщина вирішила спрямувати на внутрішній ринок 250 тисяч тонн нафти зі стратегічних резервів після припинення постачання трубопроводом «Дружба», повідомляє Reuters. Відповідний урядовий документ оприлюднили на офіційному сайті 19 грудня. У ньому зазначено, що рішення ухвалили через зупинку транспортування нафти магістраллю. Згідно з указом, першочергове право на придбання вивільнених обсягів отримає угорська нафтогазова компанія MOL — вона має забезпечити стабільність постачання пального на внутрішньому ринку. Водночас уряд не повідомив, як довго використовуватимуть резерви та чи готуються додаткові кроки на випадок тривалих перебоїв із транзитом.