Меланія Трамп уперше в історії очолить засідання Ради Безпеки ООН

Перша леді США Меланія Трамп у понеділок, 2 березня, головуватиме на засіданні Рада Безпеки ООН. Це стане першим випадком в історії Організація Об’єднаних Націй, коли чинна перша леді США очолить засідання цього органу.

Подія відбудеться на тлі початку місячного головування Сполучених Штатів в ООН. Засідання під назвою «Діти, технології та освіта в умовах конфлікту» буде присвячене ролі освіти у формуванні толерантності та зміцненні глобального миру. Штаб-квартира організації розташована в Нью-Йорку.

У Білому домі наголосили, що лідерство Меланії Трамп стане історичним прецедентом, а учасники зустрічі обговорять питання освіти, технологій, миру та безпеки.

Як зазначає The Guardian, ініціатива відбувається на тлі критичного ставлення президента США Дональд Трамп до ООН. Раніше він називав організацію неефективною, виступав за її реформування та ініціював вихід США з низки структур, зокрема з Всесвітня організація охорони здоров’я та Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.

Крім того, адміністрація Трампа скоротила фінансування окремих підрозділів ООН, зокрема тих, що опікуються палестинськими біженцями.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що готовий допомогти розв’язати фінансові проблеми ООН, пов’язані з бюджетними обмеженнями та заборгованістю внесків. У січні в Білому домі також повідомили про рішення припинити фінансування та участь США у 66 міжнародних організаціях, 31 з яких входить до системи ООН.