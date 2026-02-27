«  
Унаслідок атаки російських дронів у Сумах спалахнула пожежа в готелі

Вранці 27 лютого російські війська атакували центр Сум ударними безпілотниками. Внаслідок влучання виникла пожежа в будівлі готелю.

Окупанти вдарили по готелю у центрі Сум: вирувала пожежа

Про це повідомив керівник області. За його словами, після першого удару по місту росіяни завдали повторної атаки саме тоді, коли на місці вже працювали рятувальники.

Фото Сумської ОВА

У Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнили, що ціллю став готель у центральній частині міста.

Як зазначив начальник Сумська міська військова адміністрація Сергій Кривошеєнко, із будівлі евакуювали 50 людей. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, оскільки всіх встигли вивести до повторного удару.

Фото Сумської ОВА

Пожежу ліквідували, профільні служби продовжують працювати на місці та усувають наслідки атаки.

Февраль 27th, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

