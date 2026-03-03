Україна не дозволила послу ЄС Матерновій оглянути пошкоджений нафтопровід «Дружба»

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що у свою чергу дипломатці відмовили з міркувань безпеки.

За словами співрозмовників FT, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта під час візиту до Києва також зверталися з проханням допустити незалежну місію для оцінки збитків, однак отримали відмову.

«Ми не можемо сказати, чи є пошкодження, чи ні. Є дуже прості способи задокументувати це та показати, що вони наполегливо працюють над їх відновленням. Вони цього не зробили», — сказали вони.

Натомість український високопосадовець, наближений до президента Володимира Зеленського, заперечив звинувачення у зволіканні. За його словами, технічні спеціалісти державної компанії «Нафтогаз» передали європейським партнерам докази того, що нафтопровід «Дружба» зазнав суттєвих пошкоджень.

Голова «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив FT, що внаслідок російського удару сталася масштабна пожежа на резервуарі обсягом 75 тис. кубометрів нафти, гасіння якої тривало 10 днів.

«Було пошкоджено численне обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків. Повітряна атака спричинила пожежу в найбільшому нафтовому резервуарі в Європі, діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля», — зазначив він. За його словами, повна оцінка збитків потребує часу.

В Україні також наголошують, що проведення ремонтних робіт у зоні постійних обстрілів є небезпечним. Один із чиновників поставив під сумнів доцільність термінового відновлення транзиту.

«Чому ми повинні ремонтувати трубопровід — під час війни та без угоди про припинення вогню — який постачає нафту з Росії друзям Росії?», — запитав він