В Україні запровадили апостиль із QR-кодом: нові правила з 2 березня 2026 року для документів!

З 2 березня 2026 року в Україні запроваджено новий формат апостиля з QR-кодом. Завдяки цьому нововведенню перевірка справжності офіційних документів стане швидшою та зручнішою. Інформацію про апостиль тепер можна перевірити онлайн через електронний реєстр.

Що таке апостиль

Апостиль — це спеціальний штамп, який підтверджує справжність офіційних документів для використання за кордоном. Він необхідний для подання документів у країнах, які приєдналися до Гаазької конвенції.

Апостиль ставлять на такі документи:

свідоцтва про народження та шлюб

дипломи та атестати

судові документи

довідки та інші офіційні папери

Що змінилося з 2026 року

Головна зміна — впровадження QR-коду на апостилі. Завдяки цьому будь-яка установа або організація може швидко перевірити справжність документа.

QR-код містить посилання на електронний реєстр, де можна побачити інформацію про:

номер апостиля

дату видачі

орган, який його видав

статус документа

Це значно зменшує ризик підробок та спрощує міжнародний документообіг.

Переваги нового апостиля

Впровадження QR-коду має кілька важливих переваг:

швидка онлайн-перевірка документів

захист від підробок

спрощення використання документів за кордоном

цифровізація державних послуг

Для кого це важливо

Нові правила апостилювання особливо актуальні для людей, які: