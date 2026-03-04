 
В Україні запровадили апостиль із QR-кодом: нові правила з 2 березня 2026 року для документів!

З 2 березня 2026 року в Україні запроваджено новий формат апостиля з QR-кодом. Завдяки цьому нововведенню перевірка справжності офіційних документів стане швидшою та зручнішою. Інформацію про апостиль тепер можна перевірити онлайн через електронний реєстр.

Що таке апостиль

Апостиль — це спеціальний штамп, який підтверджує справжність офіційних документів для використання за кордоном. Він необхідний для подання документів у країнах, які приєдналися до Гаазької конвенції.

Апостиль ставлять на такі документи:

  • свідоцтва про народження та шлюб

  • дипломи та атестати

  • судові документи

  • довідки та інші офіційні папери

Що змінилося з 2026 року

Головна зміна — впровадження QR-коду на апостилі. Завдяки цьому будь-яка установа або організація може швидко перевірити справжність документа.

QR-код містить посилання на електронний реєстр, де можна побачити інформацію про:

  • номер апостиля

  • дату видачі

  • орган, який його видав

  • статус документа

Це значно зменшує ризик підробок та спрощує міжнародний документообіг.

Переваги нового апостиля

Впровадження QR-коду має кілька важливих переваг:

  • швидка онлайн-перевірка документів

  • захист від підробок

  • спрощення використання документів за кордоном

  • цифровізація державних послуг

Для кого це важливо

Нові правила апостилювання особливо актуальні для людей, які:

  • планують навчання за кордоном

  • оформлюють роботу в іншій країні

  • проходять процедуру імміграції

  • подають документи до іноземних установ

