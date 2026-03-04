В Україні запровадили апостиль із QR-кодом: нові правила з 2 березня 2026 року для документів!

З 2 березня 2026 року в Україні запроваджено новий формат апостиля з QR-кодом. Завдяки цьому нововведенню перевірка справжності офіційних документів стане швидшою та зручнішою. Інформацію про апостиль тепер можна перевірити онлайн через електронний реєстр.
Що таке апостиль
Апостиль — це спеціальний штамп, який підтверджує справжність офіційних документів для використання за кордоном. Він необхідний для подання документів у країнах, які приєдналися до Гаазької конвенції.
Апостиль ставлять на такі документи:
свідоцтва про народження та шлюб
дипломи та атестати
судові документи
довідки та інші офіційні папери
Що змінилося з 2026 року
Головна зміна — впровадження QR-коду на апостилі. Завдяки цьому будь-яка установа або організація може швидко перевірити справжність документа.
QR-код містить посилання на електронний реєстр, де можна побачити інформацію про:
номер апостиля
дату видачі
орган, який його видав
статус документа
Це значно зменшує ризик підробок та спрощує міжнародний документообіг.
Переваги нового апостиля
Впровадження QR-коду має кілька важливих переваг:
швидка онлайн-перевірка документів
захист від підробок
спрощення використання документів за кордоном
цифровізація державних послуг
Для кого це важливо
Нові правила апостилювання особливо актуальні для людей, які:
планують навчання за кордоном
оформлюють роботу в іншій країні
проходять процедуру імміграції
подають документи до іноземних установ
