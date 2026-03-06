Брюссель відкинув план «експрес-вступу» України до ЄС до 2027 року

Брюссель не підтримав ідею прискореного вступу України до Європейського Союзу до 2027 року. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела серед європейських чиновників.

За інформацією журналістів, пропозиції щодо так званого «експрес-вступу» України обговорювалися у політичних колах ЄС, однак у Брюсселі вважають такий сценарій малоймовірним у найближчі роки.

Представники Європейського Союзу наголошують, що процес розширення має відбуватися відповідно до стандартної процедури. Вона передбачає виконання країною-кандидатом низки політичних, економічних та правових критеріїв, а також проведення глибоких реформ.

За словами співрозмовників Politico, навіть попри значну підтримку України з боку ЄС, повна інтеграція країни до союзу потребує часу. Зокрема, необхідно узгодити позиції всіх держав-членів та завершити переговорні етапи.

Водночас у Брюсселі підкреслюють, що Україна продовжує рухатися шляхом європейської інтеграції. Очікується, що переговори про вступ та подальші етапи співпраці з ЄС триватимуть у найближчі роки.

Раніше Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, що стало важливим кроком на шляху до членства.