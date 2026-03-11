У РФ кожен 5-ий онлайн-бізнес реєстрували громадяни Китаю, – Служба зовнішньої розвідки

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

«У 2025 році російський ринок онлайн-торгівлі продемонстрував тривожну для місцевого бізнесу тенденцію: дедалі більшу частку нових компаній запускають іноземці, насамперед громадяни Китаю. Так, кожен п’ятий новий онлайн-бізнес на Росії у 2025 році створювали китайські підприємці. Йдеться про компанії, де засновником або генеральним директором є громадянин Китаю», – пояснюють у матеріалі.

За даними розвідки, кількість китайських компаній у РФ зі сфери онлайн-торгівлі у 2025 року збільшилася у 2,4 раза. Також у Росії зросла кількість реєстрацій бізнесів КНР – на 86% у порівнянні з 2024 роком.

«Найбільша частка нових реєстрацій припала саме на електронну комерцію – 50,88% усіх нових китайських компаній. Далі йдуть оптова (19,03%) та роздрібна (9,24%) торгівлі, тоді як виробництво становить лише 3,42%», – пише СЗР.

Розвідники пояснюють, що зростання кількості китайських бізнесів повʼязане з відходом російських підприємців із ринку.

Так , у лютому-грудні 2025 року вперше за історію спостережень кількість активних продавців на онлайн-платформах РФ зменшилася на 6,9%. Водночас кількість нових продавців за рік скоротилася на 17,8%.

«Причини відтоку російських підприємців пов’язані зі стрімким зростанням витрат. Комісії маркетплейсів сьогодні можуть становити від 25% до 40% обороту, а з урахуванням додаткових витрат – до 50–70% виручки. Крім того, з 2023 року логістика для продавців подорожчала на 33–89%, а комісії платформ зросли ще на 58–63%. У таких умовах значна частина малого та середнього бізнесів втрачає рентабельність і змушена залишати ринок», – зазначають у повідомленні.