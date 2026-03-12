Україна повертає території: ЗСУ мають нові успіхи на фронті

Україна продовжує зміцнювати позиції на фронті та повертати контроль над окремими територіями. За останні дні Збройні сили України досягли локальних успіхів на кількох напрямках, зокрема у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За даними військових аналітиків, українські підрозділи провели серію контратак, у результаті яких було відтіснено російські сили з низки позицій. Це дозволило стабілізувати ситуацію на деяких ділянках фронту та покращити оборонні рубежі.

Експерти зазначають, що повернення навіть невеликих територій має стратегічне значення. Воно дає можливість українським військам просуватися вперед, послаблює логістику противника та створює передумови для подальших операцій.

Водночас бойові дії залишаються інтенсивними. Російські війська продовжують обстріли та намагаються проводити наступальні операції на сході України.

Аналітики також попереджають, що найближчі місяці можуть стати ключовими для ситуації на фронті, оскільки обидві сторони готуються до нової фази бойових дій.

Українське командування підкреслює, що головним пріоритетом залишається збереження життя військових та поступове звільнення окупованих територій.