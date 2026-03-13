 
Трамп заявив державам G7, що Іран «ось-ось здасться»

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Трамп хвалився країнам G7 здобутками американської операції проти режиму Тегерану.

«Я позбувся раку, який загрожував нам усім», – сказав глава Білого дому під час онлайн-зустрічі.

За словами Трампа, Іран «ось-ось здасться», але в країні нібито «не залишилося жодних живих чиновників», які б оголосили про капітуляцію.

«Ніхто не знає, хто є лідером, тому немає нікого, хто може оголосити про капітуляцію», – цитують президента США джерела Axios.

Натомість за 24 години після дзвінка американського лідера й представників G7 новий верховний лідер Ірану Хаменеї заявив про готовність продовжувати боротьбу, а також – відкрити нові фронти у війні, «де ворог має мало досвіду і дуже вразливий».

