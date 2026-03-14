Ризик розширення війни в Перській затоці: можливі сценарії ескалації

Конфлікт у Перській затоці, який останніми тижнями загострився через військові дії між Іраном, Сполученими Штатами та їхніми союзниками, викликає серйозне занепокоєння міжнародної спільноти. Аналітики попереджають, що ситуація може швидко вийти за межі локального конфлікту й перерости у масштабну регіональну війну. Основні ризики пов’язані з можливим втягуванням нових держав, блокадою ключових морських шляхів та поширенням бойових дій на весь Близький Схід.

Першим і найбільш очевидним сценарієм ескалації є пряме втягування всіх держав Перської затоки. У регіоні розташовані стратегічні військові бази США та їхніх союзників, а також важливі енергетичні об’єкти. У разі подальших атак або ракетних ударів Ірану по інфраструктурі країн Перської затоки такі держави, як Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн або Кувейт можуть бути змушені вступити у конфлікт безпосередньо. Це значно збільшить масштаби війни, оскільки кожна з цих країн має власні військові ресурси та союзників, а їхні території можуть стати новими зонами бойових дій.

Другим важливим фактором ризику є можливість блокади морських шляхів, насамперед Ормузької протоки. Через цю вузьку морську ділянку проходить значна частина світового експорту нафти та газу. Якщо Іран спробує обмежити або повністю перекрити рух танкерів, це може спричинити глобальні економічні наслідки. Блокада призведе до різкого зростання цін на енергоносії, порушення міжнародної торгівлі та дефіциту енергоресурсів у багатьох країнах світу. Крім того, спроби розмінування або силового відкриття морських шляхів можуть викликати нові морські бої між військово-морськими силами різних держав.

Третім і, можливо, найнебезпечнішим сценарієм є перетворення нинішнього конфлікту на ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході. У регіоні існує складна мережа союзів і політичних протистоянь. До війни можуть опосередковано або безпосередньо долучитися інші актори, включно з регіональними угрупованнями та державами, які мають власні інтереси у протистоянні з Іраном або США. Це може призвести до відкриття нових фронтів у різних частинах регіону та значного збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

Також існує ризик серйозних економічних і гуманітарних наслідків. Тривала нестабільність може спричинити перебої у постачанні енергоносіїв, падіння інвестицій та зростання політичної напруги в інших частинах світу. Водночас збільшиться навантаження на міжнародні гуманітарні організації, оскільки зони конфлікту можуть охопити густонаселені території.

Попри те, що дипломатичні зусилля тривають, багато експертів вважають, що ситуація залишається вкрай нестабільною. Подальші кроки сторін конфлікту визначатимуть, чи залишиться протистояння обмеженим, чи переросте у масштабну війну з глобальними наслідками.

Отже, ризик розширення війни в Перській затоці залишається одним із головних викликів для міжнародної безпеки. Участь нових держав, загроза блокади стратегічних морських маршрутів та можливість регіональної ескалації роблять цей конфлікт одним із найбільш небезпечних у сучасній геополітичній ситуації.