Динаміка цін на пальне в Україні: що змінилося за останні 10 днів і чого чекати далі

За останні десять днів в Україні спостерігається помітне зростання цін на пальне. Найбільше подорожчання торкнулося дизельного палива, тоді як бензин змінювався більш помірно. Експерти пов’язують таку тенденцію із глобальним подорожчанням нафти, логістичними витратами та підвищеним попитом на паливо.

Динаміка цін за останні 10 днів

Станом на початок березня 2026 року середня ціна на бензин А-95 в Україні становила приблизно 69,10 грн за літр, тоді як дизельне паливо коштувало близько 72,92 грн за літр.

У наступні дні ціни почали поступово зростати. Зокрема, вже 11 березня бензин А-95 тримався на рівні близько 69,09 грн за літр, а дизель подорожчав до 73,52 грн.

До 13 березня середня ціна бензину А-95 становила приблизно 69,76 грн, а дизельного палива — 75,92 грн за літр.

Станом на 16 березня 2026 року середня ціна бензину А-95 в Україні піднялася приблизно до 69,62 грн за літр, а дизельне пальне — до 76,35 грн за літр.

Таким чином, за десять днів дизель подорожчав приблизно на 3–4 гривні за літр, тоді як бензин залишався відносно стабільним і зріс лише на кілька десятків копійок.

Основні причини зростання цін

Експерти виділяють кілька ключових факторів, які впливають на ціни на пальне:

1. Світові ціни на нафту.

Глобальні ринки енергоносіїв останнім часом демонструють зростання. Вартість нафти піднімалася до понад 117 доларів за барель, що одразу відобразилося на цінах пального в Україні.

2. Зростання оптових цін.

Оптові ціни на дизельне паливо за короткий час підвищилися приблизно на 23%, що спричинило подорожчання на заправках.

3. Логістика та імпорт.

Україна значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів із Європи. Будь-які зміни у транспортуванні або на ринку ЄС швидко відображаються на українських АЗС.

Що буде з цінами наступного тижня

Аналітики паливного ринку прогнозують, що тенденція до зростання може зберегтися. За оцінками експертів, уже найближчим часом ціна дизельного палива може наблизитися до 80 грн за літр, якщо світові ціни на нафту залишаться високими.

Бензин, ймовірно, дорожчатиме повільніше. Очікується, що середня ціна А-95 може коливатися в межах 70–72 грн за літр.

Водночас різкого дефіциту пального на українському ринку не прогнозується. Поставки продовжуються стабільно, а запаси нафтопродуктів залишаються достатніми для внутрішнього споживання.

За останні десять днів ринок пального в Україні демонструє поступове зростання цін, особливо на дизельне паливо. Основними причинами стали глобальне подорожчання нафти, збільшення оптових цін та логістичні витрати. Якщо ці фактори збережуться, то вже найближчим тижнем українські водії можуть побачити подальше підвищення вартості пального на заправках.