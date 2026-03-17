Команда ЗСУ посіла друге місце на міжнародних кібернавчаннях у Сінгапурі

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У заході взяли участь понад 2500 представників із 29 держав. Збірна команда, сформована з військовослужбовців підрозділів кібербезпеки ЗСУ та 21-го полку зв’язку Великої Британії, посіла друге місце серед 36 команд у загальному рейтингу навчань.

Навчання організувало Міністерство оборони Великої Британії. Вони були спрямовані на відпрацювання комплексних сценаріїв кіберзахисту, що моделювали атаки на військові системи управління, хмарні середовища та сегменти критичної інфраструктури.

Метою навчань було підвищення спроможностей підрозділів кібербезпеки Великої Британії та країн-партнерів у частині реагування на складні багаторівневі кібератаки, а також удосконалення практичного застосування сучасних технологій, зокрема рішень на основі АІ/МL, у процесах виявлення та аналізу загроз.