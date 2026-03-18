МВФ розпочав нові переговори з Україною щодо продовження фінансуванняв 2026 році

Міжнародний валютний фонд розпочав новий раунд переговорів з Україною щодо продовження програми фінансової підтримки. Перемовини відбуваються на тлі складної економічної ситуації, спричиненої війною, а також значного дефіциту державного бюджету.

Йдеться про програму розширеного фінансування, загальний обсяг якої становить понад 8 мільярдів доларів. Україна вже отримала частину коштів у межах цієї програми, однак подальше фінансування залежить від виконання низки умов, визначених фондом. Зокрема, мова йде про проведення структурних реформ, удосконалення податкової системи та забезпечення прозорості державних фінансів.

За інформацією джерел, нинішній етап переговорів має ключове значення для забезпечення фінансової стабільності країни у 2026 році. Очікується, що дефіцит бюджету може залишатися на високому рівні, і без зовнішньої підтримки його покриття буде вкрай складним. Саме тому співпраця з МВФ залишається одним із головних елементів економічної стратегії уряду.

Представники фонду наголошують, що Україна вже досягла певного прогресу у виконанні попередніх зобов’язань, однак для отримання наступних траншів необхідно прискорити темпи реформ. Серед ключових вимог — посилення боротьби з корупцією, реформування державних інституцій та забезпечення ефективного управління бюджетними коштами.

Уряд України, зі свого боку, заявляє про готовність продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами та виконувати необхідні умови. Водночас окремі ініціативи, зокрема можливі зміни в оподаткуванні, можуть викликати суспільні дискусії та потребуватимуть додаткового обговорення.

Експерти зазначають, що результати цих переговорів матимуть безпосередній вплив не лише на макрофінансову стабільність, а й на довіру міжнародних інвесторів до України. У разі досягнення домовленостей країна зможе розраховувати на подальшу фінансову підтримку не лише від МВФ, а й від інших міжнародних партнерів.

Таким чином, новий етап переговорів із МВФ є важливим кроком для забезпечення економічної стійкості України в умовах війни та відновлення країни у середньостроковій перспективі.