Вразливі українці можуть отримати 10 800 грн допомоги від ООН

В Україні продовжується реалізація програми фінансової підтримки від Агентства ООН у справах біженців (UNHCR), у межах якої вразливі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень. Виплати надаються в рамках гуманітарної підтримки населення, яке постраждало внаслідок війни.

Програма передбачає нарахування коштів протягом трьох місяців — по 3 600 гривень щомісяця на одну особу. Загальна сума виплати становить 10 800 гривень і перераховується отримувачам на банківський рахунок або через міжнародні платіжні системи.

Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, а також українці, які були змушені виїхати за кордон через війну та згодом повернулися додому. Водночас важливою умовою є те, що заявники не повинні отримувати аналогічну фінансову підтримку від інших міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.

Особлива увага приділяється найбільш вразливим категоріям населення. До них належать родини з дітьми, які виховуються одним із батьків, домогосподарства з людьми похилого віку, сім’ї, де є особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, а також громадяни з низьким рівнем доходу. Зокрема, середній дохід на одного члена родини не повинен перевищувати встановлений поріг.

У березні 2026 року реєстрація на отримання такої допомоги відкривається у низці міст, зокрема у прифронтових регіонах. Подати заявку можна за попереднім записом у спеціальних пунктах збору даних, де необхідно надати документи, що підтверджують особу, статус та рівень доходу.

У UNHCR наголошують, що програма має на меті підтримати громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, та допомогти їм покрити базові потреби — харчування, житло та медичні витрати.

Експерти зазначають, що подібні програми міжнародної допомоги залишаються критично важливими для України, особливо в умовах тривалого воєнного стану та економічного тиску. Вони дозволяють зменшити соціальне навантаження на державу та забезпечити базову підтримку для найбільш уразливих верств населення.

Таким чином, виплати від UNHCR у розмірі 10 800 гривень є важливим елементом гуманітарної допомоги, що дозволяє тисячам українців отримати фінансову підтримку у складний період.