Сіярто «зливав» Лаврову секрети ЄС, — Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами європейського чиновника з питань безпеки, Сіярто під час перерв регулярно телефонував Лаврову, надаючи «оперативні звіти про те, що обговорювалося», а також пропонуючи можливі рішення.

Співрозмовник видання зазначив, що завдяки таким контактам «практично на кожному засіданні ЄС протягом багатьох років за столом переговорів фактично була присутня Москва».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви. Останній із них відбувся 4 березня, коли він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

На повідомлення про можливу передачу інформації Москві відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, такі дії не стали несподіванкою для частини європейських політиків.

«Новина про те, що соратники Орбана докладно інформують Москву про засідання Ради ЄС, нікого не повинна дивувати. Ми вже давно мали на це підозри. Саме тому я беру слово лише тоді, коли це дійсно необхідно, і кажу лише те, що потрібно», — наголосив він.