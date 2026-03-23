Біткоїн: прогноз на квітень–травень 2026

Поточна ситуація Станом на 23 березня 2026 року ціна BTC становить близько $70 680. Загальний настрій ринку — ведмежий: 26 технічних індикаторів сигналізують про спад проти лише 4 бичачих. (Dopys)

🔴 Квітень 2026 — обережно, можлива корекція

Більшість моделей прогнозують початок квітня близько $95–96 тис., але потім суттєве просідання: середня по місяцю ~$86 тис., а кінець квітня може опуститися до ~$80 тис. — тобто мінус 16% за місяць. Консервативніші джерела дають скромніший діапазон: мінімум ~$72 тис., максимум ~$79 тис., середня ~$75–76 тис.

🟡 Травень 2026 — стабілізація, але без різкого росту

У травні очікується продовження тиску: початок місяця близько $80 тис., середня ~$77 тис., кінець — близько $76 тис. (ще мінус 5%). Деякі алгоритмічні моделі більш оптимістичні: середня в травні ~$72–73 тис., максимум до $77 тис.

⚠️ Ключові ризики

BTC зараз торгується нижче 200-денної EMA, що сигналізує про консолідацію, а не агресивний ріст. Перший позитивний сигнал — якщо ціна закріпиться вище $92–96 тис.

Серед факторів невизначеності — регуляторні зміни, конкуренція альткоїнів та макроекономічна нестабільність. Широкий діапазон прогнозів на 2026 рік: від $58 тис. до $178 тис. — залежно від того, який каталізатор спрацює.

Коротко: більшість аналітиків бачать квітень–травень як корекційний або бічний рух у діапазоні $68–80 тис., без різкого прориву вгору. Бичачий сценарій можливий, але потребує сильного зовнішнього каталізатора.