Мобілізаційне розпорядження та білий квиток в Україні 2026: повний гід

Що таке мобілізаційне розпорядження, чим воно відрізняється від повістки, і що насправді означає «білий квиток» — пояснюємо простою мовою з урахуванням змін 2026 року.

Що таке мобілізаційне розпорядження?



Мобілізаційне розпорядження — це офіційний документ, який видається військовозобов’язаному громадянину у мирний час і вказує, до якої конкретної військової частини він має прибути у разі оголошення мобілізації. Це не повістка і не виклик до ТЦК — це документ-призначення на майбутнє.

Важлива відмінність: мобілізаційне розпорядження вручається виключно в мирний час. У ньому немає конкретної дати явки — лише зазначається строк прибуття від моменту оголошення мобілізації та конкретна військова частина, до якої приписано резервіста.

Як виглядає документ?

Бланк має формат А5, надрукований на спеціальному папері. Найчастіше синього кольору, хоча зустрічаються варіанти на білому або жовтому папері залежно від категорії призовника. Структура документа:

•герб України та назва документа вгорі;

•поля для персональних даних призовника;

•назва і адреса військової частини або ТЦК;

•строк прибуття від оголошення мобілізації;

•печатка військкомату та підпис відповідальної особи.

Мобілізаційне розпорядження vs повістка: в чому різниця?

Багато людей плутають ці два документи. Повістка — це виклик на конкретний захід (медкомісія, уточнення даних, явка до ТЦК), вона вручається під час воєнного стану або мобілізації та має конкретну дату. Мобілізаційне розпорядження, навпаки, є превентивним документом мирного часу: воно визначає ваше призначення наперед і не зобов’язує негайно кудись з’являтися.

Якщо вам вручили мобілізаційне розпорядження — це означає, що ваше місце служби вже визначене. Після отримання бойової повістки (під час мобілізації) ви зобов’язані з’явитися до вказаного збірного пункту протягом 24 годин.

Що таке «білий квиток» і чи він існує в Україні?

«Білий квиток» — це народна назва, яка збереглася ще з радянських часів. Тоді непридатні до служби в армії чоловіки справді отримували документ на аркуші білого паперу, тоді як стандартний військовий квиток був червоного кольору. Назва прижилася й дожила до сьогодні — але реальність стала зовсім іншою.

У сучасній Україні окремого «білого квитка» не існує. Це не фізичний документ іншого кольору, а запис у звичайному військовому квитку, що відображає висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про стан придатності людини до служби.

Категорії придатності у 2026 році

Після скасування категорії «обмежено придатний» система стала чіткішою. Станом на 2026 рік існує два основних статуси:

•Придатний — людина підлягає призову та мобілізації.

•Непридатний — звільняється від мобілізації. Може бути тимчасовим (на строк лікування, до 1 року) або постійним — «непридатний з виключенням з військового обліку».

Важливо: часткова непридатність може дозволяти службу в тилових підрозділах — логістиці, медчастинах або ТЦК. Повне виключення з обліку захищає від мобілізації назавжди і можливе лише за наявності як мінімум одного важкого, невиліковного захворювання із суттєвим порушенням функцій організму.

Як отримати висновок ВЛК у 2026 році?

Щоб отримати відповідний статус, необхідно:

•Звернутися до військкомату (ТЦК) за місцем реєстрації.

•Подати заяву та медичні документи, що підтверджують діагноз.

•Пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) — особисто або частково онлайн (нова можливість 2026 року через застосунок «Дія»).

•Отримати висновок комісії, який фіксується у вашому військовому квитку.

Новинка 2026 року: часткове онлайн-проходження ВЛК для хронічно хворих. Тепер QR-код у «Дії» може підтвердити висновок комісії за кілька годин — без необхідності стояти в чергах для людей із важкими діагнозами. Проте вимоги до документів посилились: тепер обов’язково оцінюють повсякденне функціонування пацієнта (ЕКОПФО).

Відповідальність за ухилення від мобілізації

Ігнорування вимог мобілізаційного розпорядження або повістки має юридичні наслідки. У мирний час порушення тягне адміністративну відповідальність (штраф). Під час воєнного стану відповідальність стає кримінальною: позбавлення волі від 3 до 5 років, заборона виїзду за кордон, арешт банківських рахунків.

Мобілізація у 2026 році: що змінилося?

В Україні триває загальна мобілізація. Призвати на службу можуть будь-якого військовозобов’язаного громадянина віком 18–60 років, якщо він не має законного права на відстрочку. У 2026 році також обговорюється посилення мобілізаційних вимог і нові правила бронювання для працівників критично важливих підприємств.

Серед нових нюансів — скасування 72-годинного строку перевірки списків для підприємств, що вже мають підтверджений статус критично важливих. Це прискорює процес бронювання та захисту персоналу ОПК.

Підсумок: головне про мобілізаційні документи

•Мобілізаційне розпорядження — це не повістка. Воно вручається в мирний час і визначає вашу військову частину наперед.

•«Білого квитка» як окремого документа не існує — це запис у звичайному військовому квитку за висновком ВЛК.

•У 2026 році система спрощена: є лише «придатний» і «непридатний».

•Отримати статус непридатного можна лише через ВЛК — на підставі реальних медичних показань.

•Часткова непридатність НЕ захищає від мобілізації автоматично — таких осіб можуть залучати до тилової служби.

•Ухилення від мобілізації під час воєнного стану — кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.

Матеріал підготовлено на основі актуального законодавства України та відкритих джерел станом на березень 2026 року. Для консультації у конкретній ситуації зверніться до юриста або до вашого ТЦК.