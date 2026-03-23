Світова економіка «гальмує»: експерти б’ють на сполох через небезпечну залежність від штучного інтелекту



Світова економіка у 2026 році демонструє зростання, однак темпи розвитку залишаються повільними, що вже викликає занепокоєння серед економістів і фінансових аналітиків. Попри офіційні прогнози щодо підвищення глобального ВВП приблизно до 3,3%, дедалі більше експертів попереджають про приховані ризики, які можуть призвести до нових економічних потрясінь.

Одним із найбільш суперечливих факторів називають стрімке зростання інвестицій у штучний інтелект. Великі корпорації та уряди вкладають мільярди доларів у розвиток AI-технологій, позиціонуючи їх як головний двигун економічного зростання. Проте критики стверджують, що така залежність від однієї галузі може стати небезпечною пасткою для світової економіки.

Аналітики зазначають, що значна частина прогнозованого економічного зростання фактично пов’язана саме з технологічним сектором, тоді як традиційні галузі — промисловість, будівництво та малий бізнес — демонструють значно повільніший розвиток. Це створює ризик формування економічного дисбалансу, коли успіх однієї сфери маскує проблеми в інших.

Особливе занепокоєння викликає концентрація фінансових ресурсів у руках обмеженої кількості технологічних гігантів. За оцінками експертів, великі технологічні компанії контролюють дедалі більшу частку інвестицій, що може посилити нерівність між країнами та компаніями. Деякі економісти вже відкрито говорять про можливість формування нової «технологічної монополії», яка здатна впливати на глобальні ринки.

Крім того, повільне зростання світової економіки супроводжується високими процентними ставками та зростанням вартості енергоносіїв. Це ускладнює доступ до кредитів для бізнесу і знижує інвестиційну активність. У результаті багато компаній відкладають розширення виробництва та скорочують витрати, що додатково стримує економічний розвиток.

Деякі експерти вже називають ситуацію «прихованою кризою повільного зростання». На їхню думку, офіційні показники можуть створювати ілюзію стабільності, тоді як фундаментальні проблеми лише накопичуються. Особливо гостро це відчувають країни, що розвиваються, які стикаються з нестачею інвестицій і залежністю від зовнішніх фінансових потоків.

Водночас уряди намагаються переконати суспільство, що ситуація залишається під контролем. Однак критики звинувачують політиків у надмірному оптимізмі та небажанні відкрито говорити про можливі ризики. У фінансових колах дедалі частіше звучать припущення, що у разі нових геополітичних потрясінь або різкого падіння технологічного сектору світ може зіткнутися з новою хвилею економічної нестабільності.

Попри це, більшість прогнозів залишаються обережно оптимістичними. Світова економіка продовжує зростати, хоча й значно повільніше, ніж очікувалося кілька років тому. Проте ключове питання, яке хвилює аналітиків, залишається відкритим: чи стане штучний інтелект справжнім рятівником глобальної економіки, чи навпаки — причиною нових фінансових потрясінь.