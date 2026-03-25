Європейські фізики почали возити антиматерію в вантажівках

Науковці здійснили те, що ще недавно здавалося науковою фантастикою: вони вперше перевезли антиматерію за допомогою вантажівки. Експеримент провели фізики Європейської організації з ядерних досліджень (CERN), використовуючи спеціальні магнітні пастки для безпечного транспортування надзвичайно нестійких частинок.



Антиматерія — це «дзеркальна» версія звичайної матерії. Вона миттєво знищується при контакті з будь-якою речовиною, виділяючи енергію. Саме тому її транспортування довгий час вважалося майже неможливим. Щоб уникнути анігіляції, вчені зберігають античастинки у вакуумі та утримують їх сильними електромагнітними полями.

Для перевезення розробили спеціальний пристрій із системою охолодження, живлення та захистом від вібрацій. Під час експерименту частинки успішно витримали транспортування, що довело: антиматерію можна переміщати між лабораторіями без втрат.

Цей прорив відкриває нові можливості для науки. Тепер дослідники зможуть доставляти антиматерію до різних лабораторій світу та проводити експерименти, які раніше були недоступними. Це допоможе краще зрозуміти фундаментальні закони Всесвіту та відповісти на одне з головних питань фізики — чому у світі існує більше матерії, ніж антиматерії.

Фахівці підкреслюють, що кількість антиматерії, яку перевозять у таких експериментах, дуже мала і не становить небезпеки. Навіть у разі її знищення виділена енергія була б мінімальною.

Цей експеримент може стати початком нової ери у фізиці, де антиматерію можна буде досліджувати не лише там, де її створюють, а й у будь-якій сучасній лабораторії.