Львів у березні 2026: відновлення історичного обличчя та соціальний захист

Кінець березня у Львові позначився не лише весняним потеплінням, а й активізацією робіт із консервації та реставрації пам’яток архітектури. Місто, що перебуває під постійним тиском через загрози обстрілів, виробило унікальну стратегію збереження культурного коду, поєднуючи сучасні технології захисту з традиційними методами реставрації.

Збереження спадщини ЮНЕСКО та ліквідація руйнувань

Після подій 24 березня, коли вибуховою хвилею було пошкоджено історичні вітражі в центральній частині міста, фахівці міжнародних фондів прибули до Львова для екстреної консервації об’єктів. Особлива увага прикута до Ансамблю Бернардинського монастиря. Реставратори вже встановили захисні щити та розпочали демонтаж найбільш цінних вцілілих фрагментів для тимчасового зберігання.

Економічна стійкість: гранти для малого бізнесу

На цьому тижні Львівська міська рада розширила програму «Бізнес-стійкість». Вона спрямована на підтримку підприємців, чиї заклади постраждали від уламків або потребують модернізації для роботи в умовах енергетичних викликів.

Ключові пункти програми:

Ваучери на вікна: Покриття до 70% вартості заміни вітрин у центрі міста.

Енергонезалежність: Пільгове кредитування на встановлення гібридних інверторів для кав’ярень та майстерень.

Податкові канікули: Тимчасове звільнення від орендної плати за літні майданчики для бізнесу, що допомагає армії.

Статистика відновлення та допомоги (20–26 березня)

Показник Значення Статус Замінено віконних рам 420 шт. Виконано на 65% Виплачено компенсацій 8,4 млн грн Оброблено 115 заявок Залучено реставраторів 24 фахівці Роботи на 3-х об’єктах ЮНЕСКО Зібрано донатів через ЦНАП 2,1 млн грн Передано львівським бригадам

Волонтерство: від мистецтва до допомоги фронту

Культурне життя Львова цього тижня тісно переплелося з благодійністю. У Музеї етнографії відкрилася виставка-продаж сучасного живопису, де 100% виручених коштів спрямовують на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту неба над містом.

Окрім цього, львівські волонтерські хаби звітували про відправку чергової партії гуманітарної допомоги на прифронтові території. Мешканці міста продовжують активно здавати кров та долучатися до плетіння маскувальних сіток, демонструючи, що Львів залишається надійним гуманітарним та волонтерським серцем країни.

Попри всі труднощі, Львів демонструє приклад системного підходу до збереження минулого та будівництва безпечного майбутнього.