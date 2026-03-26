Новий спецтрибунал може змінити історію росії

Європейський Союз розпочав підготовчий процес створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України — рішення, яке може стати одним із найважливіших юридичних кроків від початку повномасштабної війни.

За інформацією європейських інституцій, Єврокомісія вже запустила механізми, необхідні для формування правової основи майбутнього судового органу. Йдеться не лише про політичну ініціативу, а про складний юридичний процес, який передбачає погодження між державами-членами ЄС, міжнародними партнерами та провідними фахівцями з міжнародного права.

Основною метою трибуналу стане розгляд злочину агресії — категорії, яка відрізняється від воєнних злочинів чи злочинів проти людяності. Йдеться про відповідальність за саме рішення розпочати війну. Саме цей аспект досі залишається юридично найскладнішим, адже існуючі міжнародні судові інституції мають обмежені повноваження щодо переслідування керівництва держав, які не визнають їх юрисдикцію.

Експерти зазначають, що створення такого трибуналу може стати прецедентом у міжнародному праві. Вперше за десятиліття може з’явитися механізм, здатний встановити персональну відповідальність найвищого політичного та військового керівництва за розв’язання війни проти суверенної держави.

Разом із тим процес створення трибуналу не буде швидким. Попереду — переговори щодо формату суду, його юрисдикції, складу суддів та механізмів виконання рішень. Окремим питанням залишається забезпечення міжнародної підтримки, адже ефективність такого органу значною мірою залежатиме від готовності держав визнавати його рішення.

У дипломатичних колах наголошують, що запуск підготовчого процесу вже сам по собі має важливе політичне значення. Він сигналізує про намір міжнародної спільноти не лише документувати злочини, але й довести юридичні процедури до реального судового розгляду.

Як зазначають юристи-міжнародники, навіть початковий етап формування трибуналу може зайняти кілька років. Проте сам факт початку роботи над його створенням розглядається як крок до формування довготривалого механізму відповідальності за злочин агресії.

Таким чином, Європейський Союз переходить від політичних заяв до практичних дій, які в перспективі можуть змінити підхід міжнародного права до покарання за розв’язання воєн і визначити нові стандарти відповідальності на глобальному рівні.