США готують варіанти наземної операції в Ірані: що відомо зараз і коли можливий старт

Пентагон опрацьовує сценарії наземних дій на території Ірану, однак остаточного політичного рішення у Вашингтоні поки немає. За даними Reuters із посиланням на матеріал The Washington Post, американські військові розглядають не повномасштабне вторгнення, а кількатижневу операцію із залученням сил спецоперацій та звичайної піхоти. Серед можливих цілей називають рейди по окремих об’єктах і захоплення стратегічних точок, зокрема в районі острова Харг та маршрутів, пов’язаних із Ормузькою протокою.

Паралельно США нарощують присутність у регіоні. Reuters повідомляв, що Вашингтон готує перекидання додаткових сил, включно з підрозділами 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка спеціалізується на швидкому розгортанні і здатна почати дію в дуже стислий термін після наказу. Окремо AP і Reuters пишуть про відправлення морської піхоти та додаткових контингентів як резерву на випадок ескалації.

Водночас офіційні сигнали з адміністрації США суперечливі. Держсекретар Марко Рубіо 27 березня заявив, що цілей кампанії можна досягти без введення наземних військ, а сама війна, за його оцінкою, має тривати “тижні, а не місяці”. Це важливий стримувальний фактор: якщо повітряно-морська кампанія дає результат, Білий дім може відкласти або звузити сухопутний сценарій.

Ще один фактор — дипломатія. AP повідомляє про спроби Пакистану організувати переговорний трек між США та Іраном. Хоча Тегеран публічно погрожує жорсткою відповіддю у разі висадки американських сил, сам факт активного посередництва означає, що вікно для політичного рішення ще не закрите.

На користь силового сценарію працює інше: конфлікт уже вийшов за рамки дистанційних ударів. AP повідомило про іранську атаку по базі Prince Sultan у Саудівській Аравії, внаслідок якої були поранені американські військові та пошкоджені літаки. На цьому тлі тиск на Білий дім з вимогою “закрити загрозу на землі” може зрости.

Прогноз. На цей момент більш імовірним виглядає не велике вторгнення, а обмежена наземна операція: спецпризначенці, морська піхота або десант для коротких рейдів, захоплення вузлових об’єктів чи забезпечення контролю над критичною інфраструктурою. З огляду на вже розгорнуті сили, підготовку варіантів у Пентагоні та швидкість реагування 82-ї дивізії, таке рішення може бути ухвалене дуже швидко — у найближчі 3–10 днів, якщо переговори зірвуться або Іран завдасть нового масштабного удару по американських силах чи судноплавству.

Якщо ж дипломатичний канал через Пакистан дасть хоча б проміжний результат, старт операції можуть відкласти до після 6 квітня 2026 року, коли спливає згадуваний у західних публікаціях дедлайн навколо Ормузької протоки. Але головний висновок такий: ризик наземної фази вже не теоретичний — він високий, хоча мова поки радше про точкову військову акцію, ніж про повну окупацію Ірану.

Основні джерела: Reuters, Associated Press, The Washington Post