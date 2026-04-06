Audi A4 B9: які динаміки підходять без ASS і B&O

Audi A4 B9: заміна динаміків — для якої аудіосистеми підходить цей комплект?

Коли власник Audi A4 B9 хоче отримати кращий звук, дуже швидко виникає те саме запитання: чи достатньо просто замінити динаміки, чи доведеться перебудовувати всю мультимедійну систему? Багато водіїв спочатку підозрюють, що проблема криється в MMI, дисплеї або самій магнітолі. Але на практиці слабке місце багатьох автомобілів — це штатні динаміки стандартної системи. Саме тому цілеспрямоване оновлення динаміків часто є найрозумнішим рішенням.

Тут особливо важливий один момент: не кожен Audi A4 B9 має однакову аудіокомплектацію. Якщо просто замовити будь-який комплект динаміків, можна легко отримати помилкову покупку або зайво складний монтаж. Перш за все важливо зрозуміти, яка саме аудіосистема встановлена в автомобілі.

Лише для автомобілів зі Standard Sound System

Цей комплект динаміків розрахований на Audi A4 B9 із серійною системою Standard Sound System. У таких моделях динаміки працюють без окремого преміального підсилювача, тому це оновлення можна технічно реалізувати без зайвих ускладнень.

Саме для таких автомобілів заміна динаміків особливо виправдана. Причина проста: стандартна система підходить для щоденного використання та мови, але часто має недостатню точність у високих частотах, слабкий бас і загалом небагато просторовості. Хто слухає музику не лише фоном, відчує цю різницю дуже швидко. Саме тому відповідне оновлення покращує звук там, де це справді помітно в повсякденному використанні.

Підходящим рішенням для цього є Lautsprecher-Set für den Audi A4 B9 mit 200 mm vorne und 165 mm hinten. Його перевага в тому, що компоненти вже підібрані під штатні місця встановлення в автомобілі, і їх не потрібно довго шукати окремо.

Не підходить для таких аудіосистем

Audi Sound System (ASS): штатна аудіосистема з додатковим підсилювачем, 10 динаміками та сабвуфером. Через іншу схему керування та конструкцію системи цей комплект динаміків для неї не підходить.

Bang & Olufsen 3D Surround System: преміальна аудіосистема з 19 динаміками, технологією 3D Surround і значно вищою потужністю підсилення. Тут також конструкція, сигнальна схема та концепція динаміків відрізняються від стандартної системи.

Саме це розмежування в Audi A4 B9 є вирішальним. Багато водіїв читають лише «динаміки для A4 B9» і автоматично вважають, що підійде будь-який комплект. Але технічно все не так просто. Щойно автомобіль оснащений ASS або Bang & Olufsen, суттєво змінюються шлях сигналу, структура підсилення та підключення динаміків. Тому комплект для базової серійної системи тут уже не буде правильним рішенням.

Які динаміки встановлені в Audi A4 B9?

У Audi A4 B9 8W у двох передніх дверях встановлені 200-мм низькочастотні динаміки. Передні твітери розташовані в торпедо. У задніх дверях встановлені 165-мм низькочастотні динаміки, а також твітери в обшивці дверей. Саме ця конфігурація робить автомобіль цікавим, тому що з правильними компонентами тут можна дуже чисто й збалансовано покращити звукову картину.

Для передньої частини ми рекомендуємо Audison Prima AP8 як 200-мм низькочастотний динамік. Він призначений для передніх дверей і забезпечує потужний, чистий низький та середній бас. Саме в A4 B9 такий розмір дає добре чутну перевагу, оскільки передня частина звучить значно насиченіше й доросліше, ніж із багатьма меншими універсальними рішеннями.

Додатково спереду використовуються твітери Audison Prima AP1P для торпедо. Вони дають більше прозорості, кращу розбірливість голосу та значно точнішу передачу високих частот. Голоси, гітари, деталі в музичному матеріалі та загальна сцена одразу помітно виграють.

Для задніх дверей добре підходить Audison Prima APK165. Ця 165-мм система логічно доповнює фронт і не дає ситуації, коли спереду звук сильний, а ззаду плоский. Особливо якщо в машині часто їздять пасажири або важливий загалом гармонійний звук у салоні, така конфігурація ззаду має велике значення.

Чому цей комплект має сенс саме для Standard Sound System

У Standard Sound System немає додаткових компонентів, характерних для преміальних систем. Саме тому оновлення динаміків тут реалізується значно пряміше. Не потрібно підлаштовуватися під штатний преміальний підсилювач, і немає додаткових залежностей, які характерні для складніших аудіопакетів.

Ще один важливий момент: оригінальні динаміки в Audi A4 B9 заклепані. Під час заміни ці заклепки потрібно видаляти. Саме тому в правильному комплекті для дооснащення важливо, щоб були передбачені відповідні рішення для кріплення. Для передньої частини ми рекомендуємо MDF-кільця, щоб нові динаміки можна було закріпити стабільно. Необхідні різьбові гвинти входять до комплекту. Це суттєво полегшує монтаж і забезпечує чисте та надійне встановлення нових компонентів.

Що важливо в комплекті поставки

Добре підібраний комплект для Audi A4 B9 не повинен складатися лише з одних динаміків. Важливо, щоб у ньому також були адаптери та монтажні елементи, потрібні саме для цього автомобіля. Саме тому до комплекту входять 2-смугова система 200 мм для обох передніх дверей, зовнішні твітери для передньої частини, два 200-мм монтажні кільця для фронту, чотири кабелі-адаптери для передньої зони, два 165-мм монтажні кільця для задніх дверей, а також 165-мм 2-смугова система з твіторами для обох задніх дверей.

Це економить час, зменшує ризик помилкової покупки й особливо важливо для водіїв, які не хочуть окремо підбирати кожну дрібницю.

Для кого це оновлення є правильним вибором

Це оновлення ідеально підходить для власників Audi A4 B9 із серійною системою Standard Sound System, які хочуть суттєво покращити звук, не занурюючись у складні переробки мережі автомобіля або преміальних систем. Той, хто хоче більше басового тиску, чистіші високі частоти й загалом гармонійніший звук, з автомобільно-специфічним рішенням отримає значно кращий результат, ніж із будь-якими випадковими універсальними динаміками.

Висновок

У випадку Audi A4 B9 вирішальним є не лише саме покоління моделі, а насамперед встановлена аудіосистема — саме вона визначає, чи підходить оновлення динаміків. Цей комплект чітко розрахований на автомобілі зі Standard Sound System. Він не підходить для Audi Sound System (ASS) та Bang & Olufsen 3D Surround System, оскільки ці варіанти мають іншу технічну конструкцію. А от власники стандартної системи отримують із правильно підібраним комплектом динаміків дуже розумну можливість суттєво покращити звук, не ускладнюючи автомобіль зайвими переробками.