Сербія спростувала українську причетність до диверсії на газогоні «Турецький потік»

Його слова передає сербське видання «Kurir».

За словами Йованича, на тлі цього інциденту виникає «велика кількість дезінформації». Він особливо спростував натяки Угорщини на причетність України.

«Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда», – заявив він.

Йованич підкреслив, що виробник вибухівки не означає, що він є її виконавцем чи замовником, і додав, що маркування на вибухівці свідчить про те, що «вона була виготовлена в США».

«Хтось скаже, що, можливо, щось подібне влаштовують Сполучені Штати Америки на цю мить?», – риторично додав він.