Що означає «Crapping Out» у грі в крепс?

Навіть новачки знають, що «crapping out» (випадання крепсів) у грі в крепс означає невдачу. Це правда для більшості ставок, але це не завжди так!

Дізнайтеся, що саме відбувається, коли випадає «crapping out», які числа призводять до такого результату і які ставки програють та виграють.

«Crapping out» у грі в крепс стосується гравців, які викидають програшне число на початковому кидку (come out roll). Числа «crap out» – це 2, 3 і 12. Будь-яке інше число означає, що «crapping out» немає. Правила однакові як для живого, так і для оонлайн-крефсу

Хоча їх часто використовують як взаємозамінні, «crapping out» не те саме, що «sevening out» (випадання сімки). Останнє стосується викидання сімки після встановлення «point» (очка) і вимагає, щоб гравець закінчив свій хід із кубиками.

Що відбувається, коли гравець викидає «Crap Out»?

Оскільки «crapping out» може статися лише на початковому кидку, існує обмежена кількість ставок, на які впливає цей програшний кидок. На жаль, одна з найпопулярніших ставок у крепсі програє, коли це трапляється.

Ставка на лінію «Pass» (лінія проходу), яка є початковою ставкою багатьох гравців на нового кидальника, програє, коли випадає «crapping out». І навпаки, ставка на лінію «Don’t Pass» (лінія непроходу) виграє, якщо випадає «crapping out».

Після «crapping out» гравець залишає кубики собі і має ще один шанс спробувати встановити «point».

Готові до «Crap Out»?

«Crapping out» відбувається, коли гравець викидає 2, 3 або 12 на своєму початковому кидку. Це поганий спосіб почати свій хід, але ви зберігаєте кубики і отримуєте ще одну можливість встановити «point».