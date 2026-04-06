США та Іран через посередників обговорюють мирну угоду: в Reuters дізналися ключові умови

Про це пише Reuters.

Мирний план передбачає дворівневий підхід: негайне припинення вогню з подальшим укладенням всеохопної угоди протягом 15–20 днів.

Командувач армії Пакистану, фельдмаршал Асим Мунір, всю ніч перебував на зв’язку з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом, спеціальним посланцем Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Іран не відкриватиме Ормузьку протоку в межах тимчасового припинення вогню, повідомив у понеділок високопосадовець Ірану агентству Reuters. Він додав, що країна не погоджується на встановлені у пропозиції строки. За його словами, Вашингтон не готовий до постійного припинення вогню.

Видання Axios у неділю повідомило, що США, Іран та регіональні посередники обговорюють можливе 45-денне припинення вогню як частину двоетапної угоди, яка може призвести до остаточного завершення війни.

Щоденні погрози

3 квітня президент США погрожував у разі незгоди з боку офіційного Тегерану перейти до ударів по мостах та електростанціях.

4 квітня керівник Сполучених Штатів нагадав про висунутий їм 10-денний ультиматум щодо Ормузької протоки.

«Залишилося 48 годин, перш ніж на них обвалиться справжнє пекло», — наголосив він у Truth Social.

Іран натомість цілиться по електростанціях Ізраїлю

Свою чергою іранська диктатура готується в разі ударів по електрогенерації бити у відповідь по виробництву електроенергії у державі Ізраїль. Й допомагає їй у цих підготовчих заходах російська розвідка, заявив 5 квітня президент України Володимир Зеленський.

«Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю – загалом близько 50–53 об’єктів. Вони допомагають Ірану завдавати ударів. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення», — наголосив глава української держави в інтерв’ю для Associated Press.