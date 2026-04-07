Велика Британія відмовить Трампу в доступі до своїх баз для ударів по іранським електростанціях

Про це повідомляє видання The i Paper.

Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше чітко заявив, що доступ американських військових до британських баз має бути обмежений зниженням оборонних можливостей Ірану, зокрема ракетних шахт або складів, які можуть бути використані для загрози інтересам Великої Британії або її союзників у Перській затоці.

Виданню The i Paper повідомили, що атаки США на мости та електростанції не підпадають під це визначення, і якщо Вашингтон попросить використовувати британські бази для таких операцій, йому буде відмовлено.

США запитують дозвіл на використання баз Королівських ВПС в кожному окремому випадку, однак запиту щодо потенційних ударів, які Трамп назвав «Днем електростанції» та «Днем мосту», ще не було зроблено.