Світові ціни на нафту різко знизилися

На лондонській біржі ICE ф’ючерси на еталонний сорт Brent впали більш ніж на 14% — до рівня нижче $94 за барель.

Досягнуті домовленості передбачають поступове відкриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% глобальних поставок нафти та газу.

«Втім, настрої залишаються радше обережно оптимістичними, ніж святковими. Перемир’я розраховане лише на два тижні, і ринки уважно стежитимуть за тим, чи відновляться, як обіцяно, перевезення через Ормузьку протоку, а також чи зможе ця крихка пауза в бойових діях прокласти шлях до більш тривалої мирної угоди», – сказав у коментарі AP головний ринковий аналітик торгової платформи KCM Trade Тім Вотер.

До початку війни на Близькому Сході ціни на нафту трималися на рівні близько $70 за барель. Швидкого повернення до цих показників не прогнозується через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.

Попри це, азійські фондові ринки продемонстрували різке зростання, а в США та Європі очікується сильний старт торгів.