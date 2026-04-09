Можливі зміни в мобілізації в Україні: що змінилося в 2026

В Україні триває загальна мобілізація, яка була запроваджена після початку повномасштабної війни та неодноразово продовжувалася. Протягом 2024–2026 років держава поступово змінювала правила військового обліку, відстрочок і мобілізації, щоб зробити систему більш контрольованою та ефективною. Станом на 2026 рік мобілізація та воєнний стан продовжені щонайменше до травня 2026 року, що означає подальшу дію мобілізаційних заходів.

Зміни в мобілізації у 2024 році

Одним із ключових рішень стало ухвалення нового закону у квітні 2024 року, який вніс суттєві зміни до порядку військового обліку та проходження служби. Закон передбачив оновлення низки процедур, пов’язаних із мобілізацією, обліком військовозобов’язаних та системою винагород військовослужбовцям.

Однією з найважливіших новацій стало масове оновлення даних військовозобов’язаних. У 2024 році громадяни були зобов’язані уточнити свої персональні дані в державних реєстрах, що дозволило створити більш точну базу військового обліку. Завдяки цьому уникнення мобілізаційних обов’язків через відсутність інформації стало значно складнішим.

Крім того, було розширено можливості електронного обліку та використання цифрових сервісів. Це стало основою для подальшого розвитку мобільних застосунків, які використовуються для обліку та оформлення відстрочок.

Основні зміни у мобілізації в 2025 році

У 2025 році система мобілізації продовжила змінюватися, зокрема в частині бронювання працівників і продовження мобілізаційних термінів. Президент України підписував укази про регулярне продовження загальної мобілізації на 90 днів, що дозволило державі підтримувати стабільне поповнення військових підрозділів.

Однією з важливих змін стали нові правила оформлення відстрочок. З листопада 2025 року запроваджено можливість автоматичного продовження відстрочки для окремих категорій громадян. Наприклад, це стосується осіб, підстави яких можуть бути перевірені через державні реєстри, зокрема батьків трьох дітей або членів родин загиблих військових.

Також у 2025 році було вдосконалено механізм бронювання військовозобов’язаних працівників на критично важливих підприємствах. Це дозволило підприємствам підтверджувати свою важливість для економіки та залишати необхідних спеціалістів на робочих місцях.

Нові правила та зміни у мобілізації у 2026 році

У 2026 році триває підготовка до масштабної реформи мобілізаційної системи. Основний акцент робиться на цифровізації процесів, автоматичному контролі та більш чіткій організації військового обліку. Очікується, що нові механізми допоможуть ефективніше виявляти осіб, які не оновили свої дані або ухиляються від виконання обов’язків.

Зокрема, серед нововведень обговорюється використання електронних систем для перевірки інформації про військовозобов’язаних. У перспективі частина перевірок може здійснюватися автоматично через державні бази даних, що значно зменшить потребу в паперових документах.

Також продовжують діяти оновлені правила бронювання працівників. З 2026 року підприємства повинні надавати більше підтверджувальних документів щодо своєї діяльності та кількості військовозобов’язаних працівників.

Окрему увагу приділяють реформі територіальних центрів комплектування (ТЦК). Уряд планує вдосконалити їхню роботу та підвищити рівень прозорості, щоб зменшити конфлікти під час мобілізаційних заходів.

Крім того, поступово змінюється підхід до комплектування армії. Очікується, що більший акцент робитиметься на контрактну службу, що має зменшити навантаження на примусову мобілізацію та зробити систему більш передбачуваною.

Хто підлягає мобілізації зараз

Станом на 2026 рік мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, а також окремі категорії жінок із медичною або військовою спеціальністю.

Водночас діють правила планового призову, які передбачають, що мобілізація здійснюється відповідно до затверджених планів і черговості, а не хаотично.

Загальні тенденції та прогноз

Експерти зазначають, що основна тенденція останніх років — це цифровізація мобілізаційних процесів і перехід до електронного обліку. У найближчі роки очікується ще більше автоматизації, зокрема через використання електронних документів і державних реєстрів.

Крім того, уряд продовжує шукати баланс між потребами армії та економіки. Саме тому велика увага приділяється бронюванню працівників, розвитку контрактної служби та створенню більш прозорої системи військового обліку.

Загалом зміни в мобілізації за останній і попередній рік свідчать про поступове реформування системи. Влада прагне зробити її більш сучасною, ефективною та зрозумілою для громадян, водночас зберігаючи обороноздатність країни в умовах тривалої війни.